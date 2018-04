Borse asiatiche a due velocità. Tokyo con il segno più

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata a due colori per le Borse asiatiche, con Tokyo in luce, mentre le borse cinesi seguono la scia ribassista della giornata di ieri. I risultati positivi sono sostenuti dai bilanci, comunicati ieri 25 aprile e superiori alle attese, di colossi tech come Facebook e Samsung Electronics.



L’indice Nikkei della borsa di Tokyo ha riportato un aumento dello 0,47% a 22.319 punti, mentre il paniere Topix ha guadagnato lo 0,25%

Segno meno per le borse cinesi con Shanghai che segnano un ribasso dell’1,35%, mentre Shenzhen lascia l’1,37%.

Male anche Hong Kong (-1,65%) e Taiwan (-0,68%).

Tra le altre piazze asiatiche vola Seoul che ha chiuso in rialzo dell’1,10%. Segno più anche per Kuala Lumpur (+0,31%), Singapore (-0,19) e Mumbai (+0,24%) e Bangkok (-0,26%). In calo Jakarta (-1,85%).