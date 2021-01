Borse asiatiche a due velocità. Tokyo chiude poco mossa

editato in: da

(Teleborsa) – Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino di Tokyo, con il Nikkei 225 che si attesta sui valori della vigilia a 28.139 punti, mentre, al contrario, chiude con il vento in poppa l’indice di Shenzhen, che sale dell’1,87.

Sale Hong Kong (+0,93%); in rosso Seul (-0,71%).

Senza direzione Mumbai (+0,09%); leggermente negativo Sydney (-0,29%).

Appiattita la performance dell’Euro contro la valuta nipponica, che tratta con un modesto -0,01%. Discesa moderata per l’Euro nei confronti della divisa cinese, che propone una variazione percentuale negativa dello 0,26% rispetto alla seduta precedente. Sostanziale invarianza per l’Euro contro il Dollaro hongkonghese, che passa di mano con un trascurabile +0,04%.

Il rendimento dell’obbligazione decennale giapponese tratta allo 0,04%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari al 3,18%.