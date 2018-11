Borse asiatiche a due velocità

editato in: da

(Teleborsa) – Inizio di settimana a due colori per i principali indici dell’Asia/Pacifico. Chiude sulla parità la Borsa di Tokyo, mentre viaggiano in positivo gli indici cinesi. L’attenzione dei mercati resta rivolta alla guerra commerciale Usa-Cina. Nonostante il proseguimento dei colloqui (due delegazioni si sono viste a Washington nel weekend), decisivo sarà l’incontro tra Trump e Xi Jinping del prossimo 30 novembre in Argentina.

Dal fronte macroeconomico, continuano a crescere i prezzi alla produzione in Giappone nel mese di ottobre.

Variazioni poco significative per gli indici giapponesi, che hanno terminato la seduta poco al di sopra della parità. A Tokyo, il Nikkei ha riportato un aumento dello 0,09% a 22,269 punti, mentre il paniere Topix è salito dello 0,05%.

Bene invece per le Borse cinesi, con Shanghai che viaggia in rialzo dell’1,22%, mentre fa meglio Shenzhen che sale del 2,53%.

Lievemente positive Hong Kong (+0,15%) e Taiwan (+0,02%), in rosso Seoul (-0,27%) e Singapore (-0,32%)

Tra le altre piazze asiatiche segno meno per Kuala Lumpur (-0,36%), Jakarta (-1,19%) e Bangkok (-0,18%). Sulla parità Mumbai (-0,08%), bene Sidney (+0,33%).