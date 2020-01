Borse Asia positive. Tokyo chiusa per festività

editato in: da

(Teleborsa) – Prima seduta in rialzo per le principali borse asiatiche sull’ottimismo della firma che in settimana a Washington sancirà la “fase uno” dell’accordo sul commercio tra USA e Cina. La piazza di Tokyo è rimasta chiusa per festività.

Toniche le borse cinesi, con Shanghai che lima lo 0,11% e Shenzhen lo 0,19%. Taiwan conclude con un +0,74%. Molto bene anche Seul che termina con un +1,04%.

Cautamente positive le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che mostra un guadagno dello 0,92% seguita da Bangkok (+0,30%). Leggermente sopra la parità Jakarta (+0,06%). Debole Singapore che lima lo 0,05%. Cedente Kuala Lumpur -0,19%.

Denaro sulla borsa di Mumbay (+0,66%) mentre è negativa Sydney (-0,31%).