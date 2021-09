BorsadelCredito.it diventa Opyn e punta all’espansione in Europa

editato in: da

(Teleborsa) – BorsadelCredito.it, fintech italiana che supporta le PMI nell’accesso al credito, ha cambiato nome in Opyn e annunciato di voler crescere in Europa nei prossimi due anni. Il cambio di denominazione – con quella nuova che è la crasi tra le parole “open” e “PIN” – segna anche una nuova fase per la società nata nel 2012: al ruolo di lender per le imprese italiane sarà affiancato quello di abilitatore dell’embedded finance per banche e big tech.

Il primo semestre 2021 di BorsadelCredito.it si è chiuso con circa 6 milioni di euro di ricavi (contro i 4 dell’intero 2020) e circa 2 milioni di EBITDA positivo. Le previsioni aggiornate vedono ora una crescita anno su anno di circa 4 volte i ricavi e di 10 volte l’EBITDA. La società stima inoltre per i prossimi 3-5 anni ricavi superiori a 100 milioni di euro ed EBITDA Margin del 40%. Dopo vari accordi con grandi player italiani della finanza tradizionale, la società punta ora forte sull’embedded finance, ovvero quegli strumenti che consentono alle società di qualsiasi settore di fornire servizi finanziari e migliorare l’esperienza dei propri clienti.



Per mantenere il proprio posizionamento tecnologico – spiega la società in una nota – tra gli obiettivi di Opyn ci sarà “il costante sviluppo del software, che già oggi permette di offrire alle imprese una delibera del finanziamento in 48 ore dalla richiesta e di far arrivare la liquidità sul conto in 7 giorni, attraverso un processo full digital e la raccolta automatica dei dati bancari (con il consenso dell’azienda) grazie alla normativa PSD2″.

Durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo nome della fintech, il CEO Ivan Pellegrini ha annunciato che “abbiamo un accordo con una banca con cui lanceremo una filiale digitale. Questa questa banca farà credito a una fetta dei suoi clienti usando la nostra piattaforma. Abbiamo avviato dei dialoghi con il mondo corporate. In particolare con due di questi abbiamo dei progetti pilota già impostati e che sono in fase di progettazione. Stiamo lavorando all’execution. Ci aspettiamo degli annunci verso la fine dell’anno. Posso solo dire che si tratta di una azienda che opera nel settore della logistica e una nel settore industriale”. Rispondendo a una domanda sulla quotazione in Borsa, ha affermato che “è una strada. Può essere una strada, ma non è l’unica”.