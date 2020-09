Borsa, vietati ordini “al meglio” su Tiscali e GO Internet

editato in: da

(Teleborsa) – Da oggi, 3 settembre 2020, sulle azioni Tiscali e GO Internet non sarà consentita l’immissione di ordini senza limite di prezzo. Lo ha annunciato Borsa Italiana, in seguito ai forti rialzi dei due titoli.

Tiscali è in rally da alcuni giorni, dopo che la società ha annunciato un accordo con TIM per partecipare al progetto FiberCorp e rete unica. I guadagni degli ultimi giorni portano la sua performnce da inizio anno a +357%.

Go Internet ha evidenziato tensioni al rialzo negli ultimi giorni, dopo un periodo piuttosto difficile, e conferma una elevata volatillità. La società umbra ha annunciato di recente il perfezionamento dell’acquisizione della X-Stream di Reggio Emilia e qualche settimana fa un nuovo Piano industriale.