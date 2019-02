Borsa USA attesa in forte rialzo con accordo su Shutdown

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street è attesa oggi in deciso rialzo, complice l’accordo raggiunto al Congresso per evitare un nuovo Shutdown. La notizia allenta parte delle tensioni che hanno tenuto in scacco i mercati, aggiungendosi all’ottimismo su un possibile accordo USA-Cina per il commercio.

Con un’agenda macro povera di spunti, l’attenzione si concentra sulle società e sui risultati trimestrali, nel complesso migliori dlele aspettative.

Il Future sul Dow Jones guadagna lo 0,78% a 25.211 punti, mentre lo S&P 500 sale dello 0,70% a 2.727,25 punti ed il Nasdaq dello 0,80% a 6.969,75 punti.