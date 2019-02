Borsa Tokyo in calo, Asia in ordine sparso

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta a due velocità per le principali borse asiatiche dopo il rally della vigilia grazie all’annuncio del Presidente USA Donald Trump di estendere la scadenza del 1° marzo per l’aumento dei dazi dal 10 al 25% su 200 miliardi di dollari di prodotti “Made in China”.

A Tokyo, l’indice Nikkei complici le prese di profitto ha chiuso con un -0,37% a 21.449,39 punti, mentre il Topix è sceso dello 0,22% a 1.031,78 punti. Giù anche Seoul -0,27%.

Positive le borse cinesi, con Shanghai che sale dello 0,75% e Shenzhen dell’1,18%. Bene Taiwan (+0,66%).

Sottotono le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, rosso per Hong Kong -0,66%, Singapore -0,37%, Kuala Lumpur -0,47%, Bangkok -0,23% e Jakarta -0,34%.

Debole Mumbay (-0,56%) seguita da Sydney (-0,84%).