Borsa Tokyo chiude in deciso rialzo in scia promesse Bank of Japan

(Teleborsa) – Chiusura sostenuta per borse asiatiche, in scia alla performance positiva di Wall Street ed alla speranza di una maggior collaborazione fra USA e Cina sul commercio: il Segretario di Stato americano Steve Mnuchin ed il Segretario al Commercio Robert Lighthizer hanno avuto un colloquio telefonico disteso con il Vice Premier cinese Liu He. A sostenere i mercati anche indicazioni della Bank of Japan, che ha annunciato il possibile lancio di nuovi stimoli all’economia.

Alla Borsa di Tokyo, l’indice Nikkei è salito dell’1,7% a 20.179 punti, mentre il Topix ha guadagnato il 2,15% a 939 punti. Sostenuta anche Seoul (+0,89%).

Bene le borse cinesi con Shanghai che recupera lo 0,88% e Shenzhen che sale dell’1,26%. Più composta Taiwan che porta a casa un vantaggio dello 0,54%.

A due velocità le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi la seduta, con Hong Kong che guadagna lo 0,96%, Bangkok lo 0,29% e Kuala Lumpur lo 0,99%, mentre restano in disparte Jakarta (-0,39%) e Singapore (-0,12%).

La Borsa di Mumbay guadagna l’1,5% e Sydney lo 0,70%.