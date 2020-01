editato in: da

(Teleborsa) –

Ottima giornata per il settore energetico, in particolare quello delle utilities, che resta in battuta grazie anche ad alcuni giudizio degli analisti.

Al top si conferma Italgas, che guadagna oltre il 2%, dopo che Bank of America ha alzato il giudizio a “Buy” da “Neutral” con target price di 6,8 euro. Bene anche Enel che avanza dell’1,56% e Snam dell’1%. Bene anche Terna +1,2%.

(Foto: © Andrey Popov | 123RF)