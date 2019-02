Borsa: soffre il calcio italiano. Juventus a picco dopo sconfitta Champion

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo un lungo rally che ha portato il titolo Juventus verso i massimi storici, oggi si registra un tonfo in Borsa. Ad aver causato il risveglio negativo della squadra bianconera sui mercati è la sconfitta in Champions contro l’Atletico Madrid, evento che fa subire in Borsa una perdita di 8,97 punti percentuali nella sessione odierna.

Il risultato sul campo ha portato gli investitori a fare un repentino dietrofront nell’assalto alle azioni juventine a causa però, non di situazioni ricollegabili al sentimento sportivo, bensì totalmente finanziarie. A Piazza Affari il titolo questa mattina, una volta entrato agli scambi, ha segnato un calo immediato del 13%, a causa del 2-0 a favore della squadra di Diego Simeone. Infatti la partita di ieri ha alleggerito le tasche societarie di almeno 10,5 milioni di euro quale bonus di qualificazione, oltre che aver pregiudicato il passaggio della Juventus ai quarti di finale della massima, e più ricca, competizione continentale.

Stessa sofferenza per la Lazio che saluta l’Europa League, sconfitta anche lei da un’avversaria spagnola, il Siviglia. Il titolo, a causa dell’estromissione dalla competizione, perde il 2,78%, in un anno che non la vede brillare né in campo né alla borsa di Milano.