Borsa, Seco avvia iter per quotazione su STAR nel 2021

(Teleborsa) – Il CdA di Seco, azienda tecnologica partecipata da Fondo Italiano Tecnologia e Crescita gestito dal Fondo Italiano d’Investimento Sgr, ha deliberato l’avvio dell’iter di quotazione sul segmento STAR di Borsa Italiana, che dovrebbe avvenire nel 2021.

“E’ un momento importante nella storia di Seco”, ha commentato l’Ad Massimo Mauri, ricordando che l’azienda è una pioniera nell’ambito dei mini computer, già nel 1999 presentava il primo PC integrato a uno schermo touch. “Negli ultimi tre anni – ha aggiunto – abbiamo realizzato oltre 15 milioni di investimenti in ricerca e sviluppo e grazie al supporto del Fondo Italiano, avviato un percorso di crescita e di acquisizioni strategiche”.

Seco punta, attraverso la quotazione, a raccogliere risorse finanziare per accelerare la crescita e rafforzare la presenza internazionale. La società ha chiuso il 2019 con un fatturato di 66,5 milioni (+22%) ed un EBITDA di 11,5 milioni (+28%).

Nell’ambito dell’IPO, Goldman Sachs e Mediobanca agiranno come joint Global Coordinator, Mediobanca agirà anche in qualità di sponsor. Seco si avvarrà, inoltre, del supporto legale degli Studi Gatti Pavesi Bianchi e White & Case.

Seco ha recentemente presentato sul mercato Biorespira un dispositivo innovativo specifico per pazienti Covid e con patologie respiratorie. Si tratta di un ventilatore polmonare portatile non invasivo realizzato in partnership con Ibd, industria innovativa italiana attiva nel settore biomedicale e la cui produzione verra’ avviata non appena saranno rilasciate le necessarie certificazioni.