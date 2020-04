Borsa, scatta rimonta settore automotive. FCA in pole

editato in: da

(Teleborsa) – Grande giornata per ilo comparto automotive, forse uno dei più penalizzati dalla crisi, assieme a turismo e trasporti. Vendite copiose sui titoli dell’auto sia in Italia che nel resto d’Europa.

A Milano, l’indice Ftse Italia auto vanta un incremento del 5,53%, mentre fanno meglio della media Fiat Chrysler Automobiles che avanza del 9% e la sua partner Peugeot che guadagna a Parigi l’8,3%. Secondo indiscrezioni non confermate le due società starebbero rafforzando la propria liquidità in vista dell’impegnativa fusione ed il piano approvato ieri dal governo italiano va in questa direzione assicurando finanziamenti alle imprese italiane per circa 400 miliardi.

Fra le altre case d’auto europee fanno bene anche Renault +5,4%, Volkswagen +5,19%, Daimler +6% e BMW +5,4%. A Milano brilla Pininfarina +6% e, nella componentistica, Brembo +5,13%. Forti gli pneumatici con Michelin +6%, Continental +5,3% e Pirelli +2,53%.