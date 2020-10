Borsa, Salcef verso quotazione su MTA

editato in: da

(Teleborsa) – L’Assemblea ordinaria di Salcef Group ha approvato la presentazione della domanda di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant della Società sull’MTA, segmento STAR ricorrendone i presupposti. I soci inoltre hanno integrato il Consiglio di Amministrazione con la nomina di ulteriori due amministratori indipendenti con efficacia subordinata alla data di avvio delle negoziazioni; nominato un sindaco effettivo e il Presidente del Collegio Sindacale; conferito l’incarico di revisione legale novennale a KPMG S.p.A., previa risoluzione consensuale dell’incarico in essere, con efficacia sospensivamente condizionata all’inizio delle negoziazioni sull’MTA.

Inoltre, in sede straordinaria, l’Assemblea ha conferito al Consiglio di Amministrazione la delega ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte ed in via scindibile; adottato un nuovo testo di statuto sociale conforme alla disciplina del D.lgs. n. 58 del 1998, con efficacia sospensivamente condizionata all’inizio delle negoziazioni delle azioni e dei warrant della Società sull’MTA.