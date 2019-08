editato in: da

(Teleborsa) – Ottima giornata per il comparto industriale, che rialza la testa in Borsa, dopo aver subito in precedenza il contraccolpo del pessimismo degli operatori. A determinare la schiarita la soluzione della crisi di governo in Italia e la possibilità di un accordo USA-Cina sul commercio.

Fra i migliori nel paniere del FTSE MIB si segnala CNH Industrial che avanza del 5%, seguita da Leonardo con un progresso del 4,57% e Prysmian del 4,16%. Su anche STMicroelectronics del 3% circa.