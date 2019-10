Borsa, ok a quotazione Arterra Bioscience: debutterà il 28 ottobre

editato in: da

(Teleborsa) – Arterra Bioscience, azienda specializzata in ricerca e sviluppo nell’ambito delle biotecnologie, ha ottenuto il via libera da Borsa Italiana alle negoziazioni le azioni ordinarie e dei warrant di Arterra sull’AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale.

L’ammissione a quotazione è avvenuta in seguito a un collocamento di n. 2.208.000 azioni ordinarie, con assegnazione di 1 warrant ogni 4 azioni sottoscritte, di cui: n. 1.536.000 di nuova emissione; n. 384.000 azioni esistenti provenienti dalla vendita di una quota delle azioni del Presidente e Amministratore Delegato Maria Gabriella Colucci; n. 288.000 azioni esistenti corrispondenti a circa il 15% dell’Offerta, provenienti dall’esercizio dell’opzione greenshoe concessa dall’azionista Maria Gabriella Colucci.

La Società, d’intesa con il Global Coordinator, in considerazione della quantità e delle caratteristiche delle manifestazioni di interesse pervenute nell’ambito del Collocamento e al fine di privilegiare una composizione del book caratterizzata dalla presenza di investitori di elevato standing, ha determinato in Euro 2,6 per azione il prezzo delle azioni ordinarie.

Il controvalore del Collocamento è pari a Euro 5.740.800 inclusivo dell’opzione Greenshoe concessa dall’azionista Maria Gabriella Colucci per un controvalore pari ad Euro 748.800 (al prezzo di collocamento).

Il Collocamento, non considerando la quota di circa Euro 1.500.000 sottoscritta da Intercos, ha generato una domanda complessiva superiore a 7 volte il quantitativo offerto, pervenuta da primari investitori italiani e stranieri. In particolare, Intercos S.p.A., primario operatore nel settore della cosmetica, è entrato nel capitale di Arterra come Anchor Investor con una partecipazione di circa l’8,8%, assumendo pertanto la qualifica di Azionista Significativo ai sensi del Regolamento AIM Italia.

Il capitale della Società post collocamento è composto da n. 6.544.580 azioni. In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione della Società è pari a circa Euro 17 milioni.

Il flottante è pari al 22,4% del capitale sociale della Società (26,9% in caso di integrale esercizio dell’opzione Greenshoe).

La data di inizio delle negoziazioni è prevista lunedì 28 ottobre 2019. Nel medesimo giorno è fissato il regolamento delle azioni assegnate nell’ambito del Collocamento.

Il Global Coordinator si riserva la facoltà di effettuare attività di stabilizzazione sulle azioni in ottemperanza alla normativa vigente. Tale attività potrà essere svolta dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni e fino ai 30 giorni successivi a tale data.

(Foto: © alessandro0770 | 123RF)