Borsa New York prosegue in frazionale rialzo

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street prosegue gli scambi in frazionale rialzo, in attesa delle decisioni dell’Opec sui tetti di produzione e del Job Report che sarà pubblicato domani, dopo che il dato delle richieste di disoccupazione non ha convinto molto il mercato. A New York, l’indice Dow Jones sale dello 0,46% a 29.884 punti, mentre rimane intorno alla linea di parità l’S&P-500 a 3.669 punti. Poco sopra la parità il Nasdaq 100 (+0,23%); senza direzione l’S&P 100 (-0,08%).

Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti energia (+1,68%) e beni industriali (+0,77%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti utilities (-1,01%) e materiali (-0,47%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Walgreens Boots Alliance (+9,36%), Boeing (+7,01%), Raytheon Technologies (+2,75%) e Intel (+1,97%).

Le più forti vendite su Procter & Gamble, che registra un -1,52%.

Seduta negativa per Pfizer, che mostra una perdita dell’1,42%.

Sotto pressione Wal-Mart, che accusa un calo dell’1,14%.

Tentenna Home Depot, che cede lo 0,92%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano American Airlines (+10,09%), Tesla Motors (+5,13%), Moderna (+4,79%) e Wynn Resorts (+4,32%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Costco Wholesale, che segna un -2,53%.

Pessima performance per Ebay, che registra un ribasso del 2,22%.

Sessione nera per Tractor Supply, che lascia sul tappeto il 2,19%.

In caduta libera Bed Bath & Beyond, che affonda del 2,17%.