Borsa New York apre su livelli vigilia

(Teleborsa) – Wall Street apre la seduta sui livelli della vigilia, in una giornata prettamente festiva e con volumi bassissimi. La Borsa di New York registra una variazione pari a -0,03% sul Dow Jones; sulla stessa linea lo S&P-500, che si posiziona a 3.221,29 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Pressoché invariato il Nasdaq 100 (+0,02%), come l’S&P 100 (0,0%).

In buona evidenza nell’S&P 500 il comparto utilities.

Giornata negativa per tutte le Blue Chip del Dow Jones, che mostrano una performance negativa.

Le più forti vendite si manifestano su DOW, che prosegue le contrattazioni a -0,61%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Viacom (+3,24%), Symantec (+1,45%), Nvidia (+1,01%) e Micron Technology (+0,92%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Discovery, che continua la seduta con -0,82%.

Deludente Discovery, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Fiacca Twenty-First Century Fox, che mostra un piccolo decremento dello 0,70%.

Discesa modesta per Mylan, che cede un piccolo -0,67%.

(Foto: David Vives / Pixabay)