Borsa New York apre scambi in rialzo

(Teleborsa) – Seduta in lieve rialzo per Wall Street,che sfrutta il lima positivo generato dalle trimestrali della Corporate America. Contrastanti i dati macro di oggi, con i licenziamenti calati ancora e richieste di sussidio poco sotto le attese (dato letto alla vigilia della publbicazione del Job Report). In più, il deficit commerciale è esploso e risulta superiore al previsto.

Il Dow Jones parte a 34.920 punti; piccolo scatto in avanti per l’S&P-500, che arriva a 4.416 punti. In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,27%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo l’S&P 100 (+0,31%).

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori finanziario (+0,89%), materiali (+0,89%) e beni industriali (+0,68%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, Wal-Mart (+1,23%), Honeywell International (+1,18%), Goldman Sachs (+1,14%) e JP Morgan (+1,02%).

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Twenty-First Century Fox (+4,10%), FOX (+3,66%), Xilinx (+3,63%) e Intuitive Surgical (+2,98%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Ebay, che segna un -1,50%.

Scivola Qualcomm, con un netto svantaggio dell’1,25%.

Andamento cauto per Altera, che mostra una performance pari a -1,16%.

Tentenna Henry Schein, che cede lo 0,67%.