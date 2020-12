Borsa New York apre debole

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street apre sottotono, per le incertezze legate al dilagare dei contagi di Covid e in attesa del nuovo piano di stimoli, in assenza di particolari dati macro.

A New York, l’indice Dow Jones scambia con un calo dello 0,25%, mentre l’S&P-500 è sostanzialmente stabile a 3.692 punti. In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,28%); pressoché invariato l’S&P 100 (-0,14%).

Nell’S&P 500, non si salva alcun comparto. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori energia (-2,30%) e finanziario (-0,79%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Boeing (+4,59%), Apple (+1,04%) e Merck & Co (+0,60%).

La peggiore è Chevron, che arretra del 2,81%.

Pesante Walgreens Boots Alliance, che segna una discesa di 2,36 punti percentuali.

Seduta drammatica per Intel, che crolla del 2,24%.

Sensibili perdite per Caterpillar, in calo del 2,06%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Tesla Motors (+2,96%), Mylan (+1,96%), Adobe Systems (+1,43%) e Sirius XM Radio (+1,42%).

Fra i peggiori Intel, che apre la seduta con un calo del 2,24%.

Sotto pressione Micron Technology, con un forte ribasso dell’1,79%.

Soffre Cognizant Technology Solutions, che evidenzia una perdita dell’1,47%.

Preda dei venditori Paychex, con un decremento dell’1,25%.