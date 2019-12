Borsa New York aggiorna record

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street prosegue il rally prenatalizio e, a metà seduta, aggiorna i record toccati prima delle festività, viaggiando solitaria in terreno positivo fra scambi sottili e qualche buona opportunità d’acquisto. Il Dow Jones è sostanzialmente stabile e si posiziona su 28.564,21 punti, mentre fa un piccolo scatto in avanti lo S&P-500, che arriva a 3.232,91 punti. Poco sopra la parità il Nasdaq 100 (+0,62%), come l’S&P 100 (0,5%).

In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti beni di consumo secondari (+0,99%), telecomunicazioni (+0,58%) e informatica (+0,47%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Apple (+1,38%), JP Morgan (+0,81%), Visa (+0,69%) e Walgreens Boots Alliance (+0,52%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Boeing, che registra un -0,71%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Amazon (+3,58%), Viacom (+3,24%), Symantec (+1,45%) e Apple (+1,38%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Mattel, che prosegue le contrattazioni a -1,44%.

Sotto pressione Dollar Tree, con un forte ribasso dell’1,35%.

Soffre Alexion Pharmaceuticals, che evidenzia una perdita dell’1,27%.

Preda dei venditori Mylan, con un decremento dell’1,23%.