Borsa Milano positiva. Vola BPER

editato in: da

(Teleborsa) – Scambi al rialzo si registrano per la Borsa di Milano, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità, confermando la prudenza dell’avvio, sui timori che il negoziato tra USA e Cina sul commercio non porti a un accordo.

Sul mercato Forex, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,12%. L’Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.309,3 dollari l’oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il greggio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,51%.

Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +283 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,93%.

Tra i listini europei nulla di fatto per Francoforte, che passa di mano sulla parità. Resistente Londra +0,23% seguita da Parigi che avanza dello 0,24%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,24%.

Settori come bancario (+0,77%), beni per la casa (+0,75%) e costruzioni (+0,69%) sono in buona luce sul listino milanese. Nel listino, i comparti vendite al dettaglio (-1,15%), tecnologia (-1,05%) e sanitario (-0,96%) sono, invece, tra i più venduti.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, incandescente BPER, che vanta un incisivo incremento del 5,97% forte dei conti 2018 e dell’annuncio di operazioni straordinarie. Bene inoltre Unicredit, che segna un forte rialzo dell’1,89% grazie al “buy” dal precedente “hold” decido dagli analisti di Citigroup. Per contro UBI Banca, cede il 2,29% che ha annunciato un utile netto al top di dieci anni.

In primo piano anche CNH Industrial, che mostra un forte aumento del 2,31%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Unipol, che scende dell’1,48%. Giù inoltre Recordati -1,33%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Gima TT (+2,66%), Piaggio (+1,95%), Brunello Cucinelli (+1,67%) e Banca Popolare di Sondrio (+1,59%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Aeroporto di Bologna, che continua la seduta con -1,67%.