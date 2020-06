Borsa Milano in rally con il resto d’Europa

editato in: da

(Teleborsa) – Brillante Piazza Affari che prosegue in linea con le principali borse europee, sulle speranze di ripresa dell’economia, confortate anche dai dati del PMI dei servizi dell’Eurozona. In Germania ed Italia invece viene confermato un aumento della disoccupazione. Sono proprio le scommesse di recupero dell’attività che spingono il settore industriale a Milano ed altrove.

L’Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,43%. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +190 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,52%.

Tra gli indici di Eurolandia acquisti a piene mani a Francoforte, che vanta un incremento dell’1,96%, andamento positivo per Londra, che avanza di un discreto +1,31%, effervescente Parigi, con un progresso dell’1,79%. Giornata di forti guadagni per Piazza Affari, con il FTSE MIB in rialzo del 2,49%. Tecnologia (+5,09%), materie prime (+4,84%) e assicurativo (+3,57%)sono i settori migliori oggi.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, incandescente Leonardo, che vanta un incisivo incremento del 6,87%.

In primo piano STMicroelectronics, che mostra un forte aumento del 5,80%.

Decolla Mediobanca, con un importante progresso del 5%.

In evidenza Tenaris, che mostra un forte incremento del 4,96%.

La peggiore resta Diasorin, che prosegue le contrattazioni con un -2,35%.

Vendite su Telecom Italia, che registra un ribasso dell’1,08%.