Borsa Milano, i titoli sotto la morsa ribassista degli speculatori

(Teleborsa) – Il capitale detenuto dagli operatori istituzionali in ottica speculativa colpisce il titolo Azimut, con 27 operazioni corte in essere e il 20,23% di capitale sociale detenuto, seguito da BPER con il 14,10% di capitale tenuto sotto scacco dagli operatori istituzionali, come indicato in tabella:

Società Totale Short N. ribassisti Azimut 20,23% 27 BPER 14,1% 24 Banco BPM 13,45% 18 UBI Banca 12,79% 21 Astaldi 11,26% 20 Leonardo 8,17% 11 Tod’s 8,15% 16 Trevi 7,61% 9

Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle posizioni nette corte.