Borsa Milano guida rally mercati europei e accelera dopo parole Visco

(Teleborsa) – Volano Piazza Affari e le altre borse europee, portandosi sui massimi della seduta, dopo un avvio già tonico. Ad alimentare l’euforia hanno contribuito le parole del Governatore Ignazio Visco: in una intervista a Bloomberg, il numero uno della Banca d’Italia ha affermato che la BCE può potenziare gli acquisti di titoli di alcuni Paesi, in risposta all’emergenza sanitaria, e che le misure decise ieri non sono per forza le uniche.

L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,115. In discesa lo spread, che retrocede a quota +231 punti base, con un decremento di 7 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell’1,54%.

Tra i listini europei vola Francoforte, con una marcata risalita del 6,23%, brilla Londra, con un forte incremento (+7,28%), ottima performance per Parigi, che registra un progresso del 7,78%. A Milano, scambia in deciso rialzo il FTSE MIB (+14,86%), sostenuto da ricoperture sui settori che avevano sofferto di più: viaggi e intrattenimento (+17,37%), utility (+16,66%) e petrolio (+16,44%) in buona luce sul listino milanese.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, exploit di Poste Italiane, che mostra un rialzo del 22,66%.

Su di giri Recordati (+21,2%).

Acquisti a piene mani su Snam, che vanta un incremento del 20,25%.

Effervescente Juventus, con un progresso del 19,85%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, De’ Longhi (+30,36%), Tamburi (+19,69%), Banca Popolare di Sondrio (+17,23%) e Banca MPS (+16,88%). In rosso Guala Closures, che continua la seduta con -0,65%.