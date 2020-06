Borsa Milano ancora in rosso. Sui mercati tornano le ansie da Covid

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta difficile per Piazza Affari, che prosegue debole con gli altri Eurolistini, minati da alcune prese di profitto dopo il rally degli ultimi giorni. Secondo alcuni operatori sono tornare preoccupazioni per una riacutizzazione dei contagi qua e là nel mondo, compromettendo la forza della ripresa che sinora è stata discreta. L’indice IFO di giugno ne è testimone.

L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,129. Lieve peggioramento dello spread, che sale a +172 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all’1,29%.

Tra i listini europei sensibili perdite per Francoforte, in calo dell’1,81%, in apnea Londra, che arretra del 2,10%, e tonfo di Parigi, che mostra una caduta dell’1,57%. Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il FTSE MIB che accusa una discesa dell’1,47%.

Maglia rosa tra i titoli del FTSE MIB a mostrare un buon guadagno, Atlantia avanza del 2,66% sulle speranze di un vicino accordo con il governo per ASPI.

Fra i peggiori si segnala Mediobanca, che continua la seduta con -3,33%.

Lettera su Pirelli, che registra un importante calo del 2,89%.

Affonda Banca Mediolanum, con un ribasso del 2,83%.

Seduta negativa per Unicredit, che mostra una perdita del 2,63%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Mutuionline (+2,07%), Tod’s (+1,68%), Cattolica Assicurazioni (+1,49%) e Italmobiliare (+1,25%). Dal lato opposto doValue, che prosegue le contrattazioni a -4,39%.