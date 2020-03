editato in: da

(Teleborsa) – Dopo i provvedimenti della Consob, la Financial Conduct Authority del Regno Unito ha disposto il divieto delle vendite al ribasso (short selling) su una serie di strumenti e transazioni effettuate sul London Stock Exchange.

In particolare il divieto riguarda le azioni di alcune società italiane e spagnole. Il provvedimento sarà in vigore per l’intera seduta odierna, 13 marzo 2020.