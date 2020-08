Borsa, la coppia TIM e Tiscali si conferma effervescente

editato in: da

(Teleborsa) – In attesa dei dettagli sul progetto Rete Unica, che si sta deludendo in queste ore, brillano i titoli delle tlc a Piazza Affari, grazie al via libera unanime del Governo al piano messo a punto da TIM e CDP.

Le azioni della big telefonica conservano un progresso dello 0,87%, dopo aver fatto meglio all’esordio, in attesa del CDA di lunedì 31 agosto, che darà il via libera all’ingresso del fondo KKR in FiberCorp.

Ma la vera protagonista della seduta è Tiscali, che balza di oltre il 15%, dopo aver guadagnato il 6% la vigilia in scia all’accordo siglato con TIM.