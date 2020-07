Borsa, Jerusalmi: mercati devono restare aperti anche durante crisi

editato in: da

(Teleborsa) – “Anche nelle peggiori crisi è importante mantenere aperti i mercati, ha dichiarato Raffaele Jerusalmi, Amministratore Delegato di Borsa Italiana, rispondendo a una domanda sulla chiusura delle Borse all’insorgere dell’emergenza sanitaria durante l’Economic Panel Webinar Meeting “Post-COVID Economic Recovery and support to SMEs, Fintech, Venture Capital and Start-Ups” organizzato dall’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo.

“Nessuno sa quanto può durare una crisi e una borsa non può chiudere a tempo indeterminato, ma soprattutto, la funzione di un mercato si basa su liquidità, affidabilità e credibilità, se si chiude a causa di una crisi, si perde credibilità e questo non va bene per le società quotate sul mercato”. ha aggiunto Jerusalmi, ricordando come Borsa Italiana sia rimasta aperta ed efficiente anche nei giorni di maggiore tensione sui mercati a causa del Covid-19. “Una Borsa serve a raccogliere capitali per le imprese e, soprattutto durante una crisi è importante che un’azienda trovi una via di accesso ai capitali efficiente”.