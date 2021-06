Borsa Italiana, salgono a 15 gli strumenti finanziari emessi da 14 FIA

editato in: da

(Teleborsa) – Con la quotazione del Comparto 2 Crowdfunding di 4AIM SICAF, salgono a 15 gli strumenti finanziari emessi da 14 FIA (Fondi Alternativi di Investimento) sui mercati MIV e AIM Italia di Borsa Italiana, per una capitalizzazione complessiva di 810 milioni di euro. L’ammontare raccolto dal Comparto 2 Crowdfunding è pari a 2 milioni di euro, come aveva già comunicato ieri sera la società, specializzata nel favorire un punto di incontro tra investitori professionali e PMI alla ricerca di capitali per finanziare la propria crescita.

“Con la quotazione del 2016 4AIM ha rappresentato la prima SICAF focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su AIM Italia – ha commentato Giovanni Natali, Amministratore Delegato e Direttore Generale – Con la quotazione di oggi delle Azioni ordinarie Comparto 2, 4AIM rappresenta il primo FIA sul mercato italiano con un comparto dedicato esclusivamente agli investimenti in crowdfunding che rappresenta un canale di finanziamento alternativo rispetto al sistema bancario per le piccole imprese e 4AIM può risultare strategico per quegli investitori professionali che ricercano soluzioni di investimento diversificate con il vantaggio di aderire tramite un fondo di investimento alternativo che ha le capacita` di identificare il migliore strumento finanziario tra una moltitudine di proposte”.