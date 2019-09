Borsa Italiana promuove il nuovo European Corporate Actions Committee

editato in: da

(Teleborsa) – Borsa Italiana, insieme agli altri principali gestori di mercati dei derivati, ha costituito l’European Corporate Actions Committee (ECAC).

L’obiettivo dell’ECAC è l’armonizzazione delle regole di rettifica dei contratti derivati per effetto degli impatti di operazione sul capitale. L’ECAC considera fondamentale che non vi siano disallineamenti nella trattazione della gestione delle corporate action tra diversi mercati derivati.

L’ECAC, spiega una nota, è composta da delegati di ciascun mercato dei derivati con esperienza nella gestione delle operazioni sul capitale e approfondita conoscenza degli standard internazionali.

I membri dell’ECAC manterranno tra loro uno stretto rapporto di collaborazione per perseguire un allineamento nella gestione delle operazioni sul capitale, al fine di assicurare una corretta e regolare gestione dei mercati.

“Siamo lieti di questa collaborazione tra Exchanges che vede la condivisione di professionalità e competenze tecniche per un’armonizzazione delle regole di mercato nella convinzione che sia estremamente importante garantire una gestione allineata delle rettifiche tra i diversi mercati dei derivati, nell’interesse di tutti gli intermediari”, ha commentato Nicolas Bertrand, Head of Derivatives and Commodities Markets di Borsa Italiana.