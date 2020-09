Borsa Italiana: Messina, con Euronext passo verso mercato unico dei capitali

editato in: da

(Teleborsa) – “Siamo fortemente convinti che il progetto di Euronext potrà rappresentare un elemento di rafforzamento dell’infrastruttura finanziaria europea. L’operazione potrà unire i punti di forza di Euronext e Borsa Italiana grazie alla complementarietà delle rispettive aree di leadership”.

Lo ha dichiarato il CEO di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, sottolineando che “la proposta si pone come un passo concreto verso la European Capital Markets Union, basandosi sulla forte presenza di Euronext che raccoglie molte delle principali borse europee e valorizza un’ampia gamma di servizi che rappresentano delle vere e proprie eccellenze sul mercato”.

Il progetto – ha proseguito Messina – prevede un “ulteriore sviluppo delle attività facenti capo a MTS, la piattaforma di negoziazione dei titoli di stato, che già rappresenta un punto di eccellenza sul panorama europeo. Il know-how e la professionalità di Borsa Italiana, insieme al suo programma Elite dedicato alle aziende in grado di crescere rapidamente, continueranno a supportare le imprese italiane – in particolare la base di solide PMI del Paese che cercano di espandersi e internazionalizzarsi – mettendole nelle condizioni di rafforzarsi dal punto di vista patrimoniale e di usufruire di servizi essenziali per aumentare la propria competitività a livello globale”.