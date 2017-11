Borsa Italiana, l’Italian Equity Roadshow approda negli States e in Canada

(Teleborsa) – E’ ripartito l’Italian Equity Roadshow di Borsa Italiana con tre giorni di meeting tra le società quotate e la comunità finanziaria, il 15 e 16 novembre 2017 a New York e il 17 novembre 2017 a Toronto.

Le società che incontrano gli investitori istituzionali in meeting riservati rappresentano i principali settori del listino: dal finanziario alle infrastrutture e utilities, dalle società industriali e del food & beverage a quelle operanti nel settore della salute. La capitalizzazione complessiva rappresentata è pari a 70 miliardi di euro.

La delegazione rappresentativa delle società quotate italiane è composta da 15 aziende: Amplifon, ASTM-SIAS, Azimut Holding, Banca IFIS, Banca Mediolanum, Brembo, Buzzi Unicem, Campari, Credito Emiliano, Diasorin, FinecoBank, IMA, Interpump Group, Saras, SNAM.

Oltre 80 gli investitori all’evento, in rappresentanza di 60 case di investimento.

Gli investitori americani detengono complessivamente circa il 39% dell’ammontare detenuto dagli investitori istituzionali nei titoli del FTSE MIB.

A New York il Ministro degli Esteri Angelino Alfano incontrerà società e investitori nell’ottica di collaborazione tra Borsa Italiana e Ministero degli Affari Esteri per la promozione all’estero delle aziende quotate e per continuare ad attrarre investitori internazionali attraverso l’organizzazione di roadshow e missioni istituzionali.

L’Italian Equity Roadshow in Nord America è organizzato in collaborazione con Banca IMI, Intermonte e Kepler-Cheuvreux.

“Borsa Italiana vuole valorizzare le migliori imprese italiane nel mondo. Iniziative di questo tipo confermano la forte vocazione internazionale del nostro mercato e di anno in anno rafforzano l’interesse degli investitori internazionali verso le imprese italiane”, afferma l’Ad di Borsa Italiana, Raffaele Jerusalmi, aggiungendo “g li investitori americani sono tra i più importanti del nostro listino e le tappe in Nord America rappresentano gli appuntamenti più consolidati dell’Italian Equity Roadshow. Il dialogo con la comunità finanziaria di oltre oceano è fondamentale per facilitare la comprensione delle dinamiche macro-economiche e politiche a supporto delle decisioni di investimento nelle singole società”.