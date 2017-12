Borsa Italiana lancia i futures su indice Mid Cap

(Teleborsa) – Nuovi futures per Borsa Italiana. A partire da oggi, lunedì 4 dicembre, il mercato dei derivati (IDEM) di Borsa Italiana estende ulteriormente la propria gamma di prodotti con l’ammissione alle negoziazioni dei FTSE Italia PIR Mid Cap Futures.

Questi nuovi prodotti rispondono alla crescente domanda da parte delle società di trading internazionali e dei gestori patrimoniali di accedere ad uno strumento finanziario efficiente che permetta il trading direzionale e la copertura sul segmento delle azioni Mid Cap italiane, in rapida crescita a seguito dell’introduzione della legge sui piani di risparmio personali (PIR).

Il nuovo contratto futures è basato sull’indice FTSE Italia PIR Mid Cap Total Return, non solo benchmark di riferimento per exchange traded funds e fondi UCITS, ma anche indicatore di mercato per le azioni Mid Cap quotate in Borsa Italiana.

La liquidità del nuovo contratto futures è garantita da Exane e Société Générale che ricoprono il ruolo di market maker sin dalla data di lancio. Sul mercato IDEM, gli investitori beneficeranno inoltre della sicurezza fornita dai servizi di controparte centrale di CC&G.

Nicolas Bertrand, Global Head of Derivatives and Commodities al London Stock Exchange Group ha dichiarato:

“Siamo lieti di presentare questo progetto pionieristico che dimostra il forte impegno di Borsa Italiana nello sviluppo dei suoi mercati in collaborazione con l’industria finanziaria. L’interesse significativo e la crescente liquidità del settore Mid Cap in Italia hanno spinto allo sviluppo di una serie di nuovi prodotti: ora è il momento per i contratti futures su IDEM, il mercato dei derivati ??di Borsa Italiana. I nuovi FTSE Italia PIR Mid Cap Futures arricchiscono l’offerta esistente e consentono ai partecipanti al mercato di gestire l’esposizione del proprio portafoglio PIR compliant in modo più efficiente e dinamico”.