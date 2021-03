Borsa Italiana, Jerusalmi: “Negli ultimi 20 anni società STAR hanno attraversato con grandi capacità crisi finanziarie”

editato in: da

(Teleborsa) – “I vent’anni del segmento STAR hanno visto momenti di crisi finanziarie importanti che le società quotate su questo segmento hanno attraversato con grandi capacità”. È quanto ha dichiarato Raffaele Jerusalmi, ceo di Borsa Italiana, in occasione della cerimonia di apertura dei mercati dedicata ai vent’anni del segmento del MTA, nato nel 2001 con l’obiettivo di valorizzare le Small e Mid Cap eccellenti.

“Vent’anni d’eccellenza che – ha proseguito Jerusalmi – ne hanno fatto un segmento di riferimento per la business community italiana e internazionale. Mai come quest’anno, è importante dare evidenza alle società STAR, alle eccellenze imprenditoriali del nostro Paese e alle loro performance. In occasione della STAR Conference 2021 avviamo un percorso sui temi ESG, perché riteniamo che le società STAR possano eccellere anche in questo contesto. Del resto i temi su cui si sono distinte queste aziende sono proprio legati alla governance, alla trasparenza, alla liquidità del titolo e credo che questi siano stati punti di forza delle società STAR e che ne hanno sancito il successo. Settantasei società, una market cap di 50 mld di euro, 16 settori industriali e quasi 10 miliardi raccolti dal 2001 in IPO e aumenti di capitale, sono i numeri dei vent’anni di STAR, oltre alla performance stratosferica dell’indice del 495% dal 2003. Sono tante le storie imprenditoriali di successo di aziende quotate e che hanno avuto in Borsa Italiana un grande alleato per la crescita”.

Domani è prevista la conclusione della ventesima edizione della STAR Conference che ha visto circa 2.800 incontri organizzati per le 65 società STAR presenti con oltre 320 investitori in rappresentanza di 184 case d’investimento di cui il 61% estere (Francia 16%, Svizzera 8%, UK 14%, Germania 10%, Spagna 4%, Nord America 3%, altro 6%) e con oltre 70 analisti.

