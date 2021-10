Borsa Italiana, Euronext presenta piano strategico al 2024 l’8 novembre

(Teleborsa) – Euronext, la società che controlla le Borse di Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Oslo, Parigi e Milano, presenterà il piano strategico al 2024 per Borsa Italiana il prossimo 8 novembre. Il CEO Stéphane Boujnah e il management – si legge in una nota – illustreranno la strategia di Euronext per i prossimi anni per Piazza Affari nel corso di una conferenza stampa nel tardo pomeriggio a Palazzo Mezzanotte. Il giorno successivo, il 9 novembre, è previsto l’investor day.

(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF)