Borsa Italiana, ETFplus tocca nuovi record nel primo trimestre

(Teleborsa) – ETFplus, il mercato di Borsa Italiana dedicato a ETF, ETC ed ETN, apre il 2021 con numeri in crescita, secondo i dati pubblicati nell’Osservatorio ETFplus 2021.

Nel primo trimestre 2021, l’AUM raggiunge i 108,13 miliardi di euro con un aumento del 35,91% rispetto a marzo 2020.

Da inizio anno sono stati raccolti 2,90 miliardi di euro. Il controvalore scambiato in questo primo trimestre 2021 è pari a 35,46 miliardi di euro per un totale di 2,63 milioni di contratti.

Nel primo trimestre 2021 sono stati quotati 38 nuovi strumenti (37 ETF e 1 ETC), per un totale di 1349 strumenti (1130 ETF e 219 ETC/ETN) disponibili a fine marzo sul mercato ETFplus.

L’AUM ESG ha raggiunto i 13,63 miliardi di euro a fine marzo registrando un aumento del 165,19% rispetto a marzo 2020 e l’inflow ESG è pari a 941,76 milioni di euro nel 2021 con un aumento del 25,16% rispetto allo stesso periodo lo scorso anno. I nuovi ETF ESG nel primo trimestre raggiungono quota 17 (9 azionari e 8 obbligazionari), per un totale di 205 strumenti ESG disponibili a fine marzo 2021.

“Il mercato ETFplus di Borsa Italiana ha registrato numeri record nel 2020 sia per numero di contratti sia per controvalore. Il primo trimestre 2021 conferma questo trend positivo, come dimostra il nuovo record di 108,13 miliardi di euro registrato per l’AUM di ETFplus – dichiara Silvia Bosoni, Responsabile Listing ETFs, ETPs e fondi aperti di Borsa Italiana -. I numeri evidenziano inoltre un crescente interesse per gli strumenti sostenibili con un AUM ESG in crescita del 165,19% rispetto a marzo 2020. Siamo orgogliosi di come il mercato degli ETF stia dando continua prova di efficienza e trasparenza e siamo soddisfatti di come tutti i nuovi temi e approcci di investimento siano subito resi disponibili per gli investitori“.