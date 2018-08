Borsa Italiana dà il benvenuto a Guala Closures sullo STAR

editato in: da

(Teleborsa) – Debutta oggi, 6 agosto 2018, Guala Closures Group sul segmento STAR di MTA in seguito alla business combination con la SPAC Space4.

Guala Closures Group è una multinazionale leader a livello internazionale nella produzione di chiusure per superalcolici e vino. Il Gruppo opera in 5 continenti con 27 insediamenti produttivi e una struttura commerciale presente in oltre 100 paesi. La società ha fatturato nel 2017 circa 535 milioni di Euro.

“E’ un giorno molto importante che segna l’inizio di una nuova era nella lunga storia della società – ha commentato Anibal Diaz Diaz, CFO di Guala Closures – . Siamo entusiasti di continuare la crescita del gruppo grazie anche al contributo del mercato dei capitali”.

A Piazza Affari il titolo sta guadagnando l’1,34%.