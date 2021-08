Borsa Italiana, CDP si muove per il dopo Jerusalmi

editato in: da

(Teleborsa) – Sarebbe Alessandro Decio, amministratore delegato e direttore generale del Banco Desio dal 2020, il candidato a cui la Cassa depositi e prestiti dell’era Scannapieco pensa per sostituire l’amministratore delegato di Borsa Italiana, Raffaele Jerusalmi. Lo scrive La Stampa, sottolineando che CDP dovrebbe avere da statuto il potere di indicare il nome dell’AD – che deve poi passare al vaglio degli azionisti di controllo francesi – dopo l’entrata nel consorzio che ha acquisito la società che gestisce Piazza Affari.

Alessandro Decio è stato amministratore delegato e direttore generale di SACE dal 2016 al 2019, da dove era uscito per volontà dell’allora numero uno di Cassa depositi e prestiti, Fabrizio Palermo. Prima di quell’esperienza, aveva lavorato brevemente per ING Italy e a lungo per UniCredit, dove ha anche ricoperto il ruolo di Group Chief Risk Officer.

Obiettivo di CDP, scrive La Stampa, “è individuare per la guida della società di Piazza Affari una figura di riferimento “forte”, anche per mettere a tacere le recenti polemiche, da parte soprattutto di Movimento 5 stelle, Lega e Fratelli d’Italia, sugli spostamenti degli equilibri della Borsa a favore dei francesi”.