Borsa Italiana, Calvosa nominata presidente Comitato Corporate Governance

editato in: da

(Teleborsa) – Lucia Calvosa, presidente dell’Eni, è stata nominata presidente del Comitato per la Corporate Governance, riunitosi ieri. Lucia Calvosa sostituisce Patrizia Grieco, ex Presidente dell’Enel e attuale presidente di Banca Monte dei Paschi, che ha presieduto il Comitato dal 2017 e che continua a far parte del Comitato.

Nella carica di vice presidente del Comitato è stato confermato Tommaso Corcos, presidente di Assogestioni. Il Comitato ha anche confermato Alessandro Chieffi come segretario e Marcello Bianchi come coordinatore della Segreteria Tecnica.

Il Comitato è costituito dalle Associazioni di impresa (Abi, Ania, Assonime, Confindustria) e degli investitori professionali (Assogestioni) e da Borsa Italiana. Il Comitato ha quale scopo istituzionale la promozione del buon governo societario delle società italiane quotate, attraverso il Codice di autodisciplina, la cui prima versione è stata adottata nel 1999, e il monitoraggio della sua applicazione.