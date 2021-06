Borsa Italiana, al via l’Italian Sustainability Week 2021

editato in: da

(Teleborsa) – 62 società (di cui 60 quotate e 2 non quotate), 160 investitori da Francia, Germania, Italia, Malta, Olanda, Portogallo, Singapore, Svizzera, UK, USA (in rappresentanza di 110 case di investimento) e 700 incontri. Sono questi i numeri della quinta edizione dell’Italian Sustainability Week di Borsa Italiana, ovvero l’evento dedicato al confronto tra aziende italiane e investitori internazionali sui temi della sostenibilità, in programma da oggi a venerdì 2 luglio.

Le 60 società quotate hanno una capitalizzazione aggregata pari a oltre 430 miliardi di euro e rappresentano circa il 60% dell’intera capitalizzazione dei mercati azionari italiani. Tra le società anche 14 emittenti di bond Green Social and Sustainable quotati sui mercati obbligazionari di Borsa Italiana.



Ad affiancare gli incontri tra società, investitori e analisti c’è anche un’agenda di incontri pubblici che comprende 10 eventi digitali tra Webinar, 60′ Minutes Talks e Series e la partecipazione di speaker di alto profilo tra cui anche il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, che inaugurerà l’Italian Sustainability Week con un intervento intitolato “NRRP & Green Deal: public and private players in a synergic strategy”.

“In qualità di infrastruttura di mercato internazionale, Borsa Italiana svolge un ruolo fondamentale nel sostenere e facilitare la crescita di un ecosistema finanziario in grado di promuovere un’ economica sostenibile a lungo termine – ha commentato Raffaele Jerusalmi, amministratore delegato di Borsa Italiana – Oltre all’impegno nelle attività educational attraverso eventi e progetti dedicati, Borsa Italiana lavora continuamente per rafforzare lo sviluppo di strumenti ESG. Per questo è stato lanciato nel 2017 un segmento “green e social”, trasversale a tutti i mercati obbligazionari, dedicato proprio alla quotazione e alla negoziazione di questi prodotti che, dal suo lancio, ha già accolto 197 strumenti”.

