Borsa Italiana, al via la Sustainable Finance Partnership

(Teleborsa) – Creare una cultura e un ecosistema integrato per lo sviluppo di soluzioni innovative di Corporate Sustainable Finance per il mercato dei capitali italiano. Con questo obiettivo Borsa Italiana avvia oggi la Sustainable Finance Partnership che – si legge in una nota – coinvolge un primo gruppo selezionato di Partner al fine di favorire l’arricchimento reciproco e lo sviluppo di nuove competenze.

L’avvio del progetto – spiega Borsa Italiana – vede un primo gruppo di 16 Sustainable Finance Partner che desiderano valorizzare e condividere la loro competenza e la loro esperienza su temi legati alla sostenibilità supportando, insieme a Borsa Italiana, lo sviluppo di una community dedicata: Banor SIM, BDO, Carbonsink, Cerved Rating Agency, Credit Agricole Corporate & Investment Bank, Equita, ERM, Fidelity International, Hogan Lovells, IMPact SIM, Intermonte SIM, Intesa Sanpaolo – IMI Corporate & Investment Banking Division, NN Investment Partners, SIrcle, UniCredit Group, V-Finance.

Borsa Italiana, in qualità di infrastruttura globale dei mercati finanziari, fa sapere di essere impegnata da tempo nel facilitare il dialogo all’interno della comunità finanziaria per la continua ricerca di nuove opportunità di finanziamento e la creazione di valore su modelli di business sostenibili. Borsa Italiana è stata la prima Borsa al mondo a favorire il dialogo tra imprese, investitori e intermediari dedicato alle tematiche ESG (Environment, Social, Governance) con l’Italian Sustainability Day giunto alla sua quarta edizione nel 2020. Inoltre, a partire dal lancio del segmento dedicato ai Green&Social bond nel marzo 2017, i mercati obbligazionari di Borsa Italiana hanno rafforzato costantemente il loro impegno nella promozione e nello sviluppo di mercati caratterizzati da una sempre maggiore attenzione alle tematiche ESG. Il segmento ha dato il benvenuto a 161 strumenti green, social e sustainable, emessi da 38 emittenti di natura corporate, bancaria, governativa e sovranazionale.

“L’avvio della Sustainable Finance Partnership – commenta l’amministratore delegato di Borsa Italiana, Raffaele Jerusalmi – rafforza il programma di iniziative di Borsa Italiana volte a diffondere la cultura della finanza sostenibile e a sensibilizzare le imprese italiane nella scelta di percorsi di crescita sempre più circolari. La Sustainable Finance Partnership ci consentirà di supportare lo sviluppo di un ecosistema sempre più sostenibile negli ambiti in cui operiamo, con l’obiettivo di innovare e facilitare lo scambio di soluzioni all’avanguardia su tematiche di finanza sostenibile per il mercato italiano”.

(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF)