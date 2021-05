Borsa Italiana, al via la quarta edizione dell’AIM Italia Conference

editato in: da

(Teleborsa) – È partita oggi – e continuerà fino al 27 maggio in modalità digitale – la quarta edizione dell’AIM Italia Conference organizzata da Borsa Italiana. Nel corso dell’evento le società quotate sul mercato dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita possono illustrare la loro attività, gli obiettivi e le strategie di crescita a investitori e analisti.

L’edizione 2021 registra numeri in crescita rispetto agli anni precedenti in termini di società presenti e meeting organizzati, con 67 società quotate su AIM Italia e oltre 900 incontri one-to-one organizzati con investitori istituzionali e circa 200 meeting con analisti. Gli oltre 140 investitori presenti, sottolinea Borsa Italiana, sono in rappresentanza di circa 90 case di investimento sia estere sia italiane. Nello specifico il 56% è rappresentato da società di investimento italiane e il 44% estere tra cui Svizzera (10%), Paesi del Nord Europa (8%), Francia (7%), Germania (6%), UK (5%), Spagna (3%), USA (1%) e altri Paesi (4%).

AIM Italia conta ad oggi 142 società quotate per una capitalizzazione complessiva pari a 7,5 miliardi di euro e una capitalizzazione media pari a 54 milioni di euro (secondo dati aggiornati al 30 aprile). Circa il 42% delle società sono PMI innovative. Da inizio 2021 sono 8 le società sbarcate su AIM Italia, mentre l’anno scorso sono state 23, nonostante il complesso momento dovuto alla pandemia.

“Creare sempre maggiori opportunità di incontro con gli investitori e networking per le società quotate è oggi più che mai fondamentale – ha commentato Barbara Lunghi, Head of Primary Markets di Borsa Italiana – Le società quotate su AIM Italia sono aziende dinamiche, in crescita, per cui è fondamentale far conoscere le proprie caratteristiche, i punti di forza, i programmi e gli obiettivi agli investitori. Siamo molto lieti che questa edizione di AIM Italia Conference abbia toccato il record di oltre 1100 incontri tra società, investitori e analisti, a dimostrazione dell’interesse che gli investitori italiani ed esteri hanno verso le società quotate sui nostri mercati”.

(Foto: © Alessandro Landi | 123RF)