Borsa Italiana, a Londra la prima tappa dell’Italian Equity Roadshow 2018

(Teleborsa) – A Londra la prima tappa dell’Italian Equity Roadshow 2018 di Borsa Italiana.

Una selezione di società mid e large cap quotate sul mercato italiano incontrano gli investitori inglesi e internazionali nella sede del London Stock Exchange Group.

Dodici le società presenti, per 7 macro-settori rappresentati: A2A, Anima Holding, Autogrill, Banca Generali, Ei Towers, Fincantieri , Finecobank , Generali , Interpump Group , Inwit , Reply e Technogym. Oltre 55 miliardi di euro la capitalizzazione aggregata



Sono presenti alla Conference oltre 70 investitori in rappresentanza di 55 case di investimento provenienti da Regno Unito, Francia e Italia per 130 meeting organizzati tra società e investitori.

In particolare, gli investitori inglesi detengono complessivamente il 18% dell’ammontare detenuto dagli investitori istituzionali nei titoli del FTSE MIB, con 180 case di investimento e oltre mille fondi.