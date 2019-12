Borsa, Intesa Sanpaolo l’azione più scambiata nel 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Intesa Sanpaolo è stata l’azione più scambiata per controvalore, con un totale di 61,4 miliardi di euro e la più scambiata in termini di contratti con circa 4 milioni di contratti. E’ quanto emerge da una sintesi pubblicata da Borsa Italiana sull’andamento dle mercato nel 2019.

La sovraperformance della banca in termini di scambi si inserisce in un contesto di scambi sostanzialmente stabili per la Borsa di Milano: la media giornaliera è stata di 2,2 miliardi di Euro con 256.000 contratti. Complessivamente in borsa sono stati scambiati oltre 64 milioni di contratti e un controvalore di oltre 544 miliardi di Euro.

Consistente crescita degli scambi di azioni sul mercato AIM: volumi in aumento del 19,6% sulla media giornaliera degli scambi passata da 9,7 a 11,6 milioni di euro e del 56,3% sulla media giornaliera dei contratti passata da 2.032 a oltre 3.100.

Buone performance per il mercato BIt Equity Gem, che ha superato i 1.000 contratti al giorno (+23% rispetto al 2018) e i 6,3 milioni di euro di controvalore (+8,7%).