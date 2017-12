Borsa, GEL debutterà all’Aim il 20 dicembre

(Teleborsa) – GEL, società attiva nel settore del water treatment, è stata ammessa alle negoziazioni sull’Aim, il mercato dedicato alle piccole e medie imprese, a partire dal 20 dicembre.

Collocamento. Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso l’operazione ammonta a 5,7 milioni di euro. L’ammissione a quotazione è avvenuta a seguito del collocamento di 2.192.500 azioni ordinarie GEL di nuova emissione al prezzo di 2,60 euro.

Sulla base di tale prezzo è prevista una capitalizzazione di mercato pari a 18,7 milioni. Il flottante dell’operazione post quotazione sarà pari al 30,49% del capitale sociale.

Nell’ambito dell’IPO, oltre alle azioni ordinarie collocate in sede di ammissione, sono stati assegnati, in via gratuita 2.192.500 warrant (nel rapporto di 1 warrant per ciascuna azione sottoscritta).