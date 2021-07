Borsa, Fine Foods: primo giorno di negoziazioni sul Segmento Star

editato in: da

(Teleborsa) – Con l’apertura delle contrattazioni di oggi, Fine Foods & Pharmaceuticals è quotata nel Segmento STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana (MTA). Al termine del processo che ha raccolto le approvazioni di Consob e di Borsa le azioni ordinarie della società sono quindi negoziate dalla data odierna sul listino principale.

Fine Foods aveva debuttato sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia il giorno 1 ottobre 2018 con una capitalizzazione di 216,5 milioni di euro che oggi (prezzo di chiusura di venerdì 9 luglio, ultimo giorno di AIM) è cresciuta a 347,6 milioni di euro oltre ai dividendi distribuiti negli esercizi 2019, 2020 e 2021 per complessivi 8,2 milioni di euro per una creazione di valore di 139,3 milioni di euro, pari al 64,3% della capitalizzazione iniziale, in meno di 3 anni di quotazione.