Borsa, Fine Foods & Pharmaceuticals debutta all’AIM Italia

(Teleborsa) – Nuovo debutto sull’AIM Italia: la nuova matricola è Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. società attiva nella nutraceutica e farmaceutica. In realtà, il suo sbarco in Borsa arriva dalla fusione per incorporazione nella Spac Innova Italy 1 con relativo cambio di denominazione. Una operazione di business combination come se ne vedono tante sull’AIM, tant’è che questa è la quindicesima.

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. è il maggiore produttore italiano indipendente in conto terzi di prodotti nutraceutici e farmaceutici in tutte le forme solide orali, sviluppati e prodotti per conto delle più importanti imprese nei settori di riferimento.

E’ entrata nel programma ELITE ad ottobre 2012, seguendo il percorso formativo e di coaching previsto da questo programma e cogliendone tutte le opportunità, ultima appunto la quotazione all’AIM. Banca IMI agisce in qualità di Nomad.

Il titolo Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. al suo esordio mostra una performance buona, con un guadagno dell’1,52% a 9,65 euro in Borsa.

“Si tratta della ventisettesima ammissione su AIM Italia di quest’anno, un listino che si è progressivamente consolidato come mercato di crescita per aziende ambiziose”, ha sottolineato l’Amministratore Delegato di Borsa Italiana, Raffaele Jerusalmi, alla cerimonia del debutto.