Borsa, ELITE supera 900 società con seconda Lounge promossa da Deloitte

editato in: da

(Teleborsa) – Con l’ingresso di 15 nuove realtà, ELITE raggiunge il traguardo di 910 aziende provenienti da 34 Paesi diversi, portando a 583 il numero totale di imprese italiane che fanno parte dell’innovativa piattaforma di supporto alla crescita e raccolta di capitali lanciata da Borsa Italiana nel 2012.

ELITE è il programma internazionale del London Stock Exchange Group dedicato alle aziende più ambiziose, con un modello di business solido e una chiara strategia di crescita. ELITE dà accesso a numerose opportunità di finanziamento, migliora la visibilità e attrattività delle imprese, le mette in contatto con potenziali investitori e affianca il management in un percorso di cambiamento culturale e organizzativo.

Le nuove aziende che sono state presentate ieri, 3 Luglio, sono il frutto della collaborazione tra ELITE e Deloitte attraverso l’ormai consolidato modello della Lounge.

L’obiettivo della ELITE Lounge è quello di creare un ambiente dedicato, costruito per rispondere alle esigenze delle società clienti di Deloitte che metta il cliente al centro di un network di opportunità e di valore.

L’accordo siglato tra ELITE e Deloitte prevede, infatti, l’impegno nell’individuare e affiancare le aziende parte della Lounge attraverso un percorso disegnato per supportare in modo mirato il loro percorso di crescita. Le nuove società sono rappresentative di 10 settori, dall’alimentare ai servizi, all’ICT e provengono da 6 regioni diverse: Lombardia, Campania, Sardegna, Piemonte, Lazio e per la prima volta il Molise.

“Con questo nuovo gruppo superiamo il traguardo delle 900 aziende in ELITE. Siamo felici che questo importante obiettivo sia stato raggiunto attraverso un’azione di sistema avviata con il mondo dell’advisory – ha commentato Luca Peyrano, CEO ELITE -. Le nuove società che entrano in ELITE grazie al modello della Lounge con Deloitte rappresentano l’eterogeneità dei settori di eccellenza del tessuto imprenditoriale italiano. Siamo certi che anche queste nuove realtà potranno beneficiare del valore di essere parte di un network di grande valore in grado di mettere a fattor comune le migliori eccellenze imprenditoriali da oltre 30 Paesi a livello internazionale”.

“Dopo il successo della prima edizione del programma ELITE Deloitte Lounge, con il lancio di questa seconda classe Deloitte conferma il proprio impegno ad affiancare i propri clienti nello sviluppo e nell’innovazione dei loro modelli organizzativi – ha dichiarato Ernesto Lanzillo, responsabile Deloitte Private per l’Italia -. Le società che parteciperanno alla Lounge potranno contare sul supporto di professionisti del nostro network in tutte le fasi del programma, avendo a disposizione l’accesso a forme di private placement attraverso la piattaforma ELITE Club Deal. Essere parte di questo programma costituisce un acceleratore per l’evoluzione delle aziende; offre la possibilità di mettersi a confronto con le best practice, acquisire nuove competenze, le aziende partecipanti diventeranno membri di una community di realtà aziendali stimolanti con una forte spinta a cresce organicamente e in modo sostenibile”.