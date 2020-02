Borsa, effetto domino sulle banche più esposte all’M&A

editato in: da

(Teleborsa) – In una giornata particolare per il comparto bancario, che si conferma in rally (FTSE IT Banks +1,71%), spicca la prestazione positiva di alcune banche popolari, che sono fra le più probabili prede di istituti più grandi o papabili per aggregazioni con altre banche minori.

Così la Banca Popolare di Sondrio, che viaggia in vetta al paniere delle Midcap con un progresso dell’8%. Ed anche Credem e MPS che guadagnano oltre il 3%.

Fra gli istituti minori in luce anche Banca Finnat che sale dell’8,14% e Banco BPM del 6%.